Каталонцы провалились в Класико и позволили мадридцам праздновать свой триумф. В соцсетях над Барселоной начали насмехаться даже фанаты сборной Сан-Марино.

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Болельщики "голубых" оставили в твиттере сообщение каталонцам, в котором написали: "Сыграйте против нас, пожалуйста, Барселона". Дело в том, что Сан-Марино – самая слабая сборная. В рейтинге ФИФА они занимают последнее место. Команда не выигрывала в официальных встречах более 20 лет. Поэтому, фанаты Сан-Марино надеются, что может хоть кризисную Барселону удастся обыграть.

Напомним, что Барселона сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом. От первой строчки каталонцы отстают на восемь очков.

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El primero del 2024. pic.twitter.com/8UPInndLLI — San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam) January 14, 2024