Україна – Нігерія: африканці шокують швидким голом

Збірна України приймає Нігерію у товариському матчі на Дніпро-Арені. Рахунок та звіт про матч читайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Нігерія, стартував у середу, 10 вересня, о 21:30 за київським часом. "Синьо-жовті" повернулись на Дніпро-Арену після десятирічної паузи, щоб провести дебютну зустріч з "суперорлами". Раніше наша збірна шість разів грала з представниками африканського континенту, не зазнавши жодної поразки – 3 перемоги та 3 нічиї. Напередодні Україна здобула переконливу звитягу над Литвою у відборі до Євро-2020, тож Андрій Шевченко здійснив ротацію складу, давши шанс футболістам, які отримують менше ігрової практики. Лунін, Соболь, Бурда, Караваєв, Коваленко, Циганков та Мораєс вийшли на поле з перших хвилин, тоді як Євген Коноплянка розпочав гру на лаві запасних.

Україна – Нігерія: склади та онлайн-трансляція товариського матчу

Команда німецького фахівця Гернота Рора феєрично розпочала поєдинок, шокувавши українців швидким голом вже на 4-й хвилині. Калу накрутив трьох наших гравців на лівому куті штрафного майданчика, вчасно помітив забігання Івобі, а той знайшов вільного Арібо перед воротами Луніна, який не мав жодних шансів після удару впритул.