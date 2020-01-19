Мессі озвучив Сетьєну кандидатуру форварда на заміну Суаресу, – ЗМІ

Лідер Барселони Ліонель Мессі дав свою рекомендацію новому наставнику команди Кіке Сетьєну щодо форварда, який повинен замінити травмованого Луїса Суареса.

Мессі переконаний, що ідеальною заміною Суаресу стане Серхіо Агуеро з Манчестер Сіті, інформує The Mirror. У аргентинця вже відбулася розмова з Сетьєном, під час якої він озвучив кандидатуру свого друга та партнера по збірній.

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Нагадаємо, Луїс Суарес через травму пропустить близько 4 місяців. Щодо Агуеро, то аргентинець у поточному сезоні зіграв 23 матчі за Манчестер Сіті, у яких забив 20 голів. Його контракт з "містянами" розрахований до літа 2021 року.

Зазначимо, раніше з'являлася інформація, що пріоритетною ціллю Барси є гравець Інтера Лаутаро Мартінес, але в таборі "блаугранас" розуміють, що взимку "нерадзуррі" не відпустять аргентинця.

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