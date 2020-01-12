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Луїс Суарес отримав шокуючий вердикт лікарів – Барселона шукає нового форварда

17:39 5041 Читать на русском
Луїс Суарес отримав шокуючий вердикт лікарів – Барселона шукає нового форварда
Луїс Суарес / AFP

Барселона надовго втратила свого ключового нападника Луїса Суареса, який був прооперований через проблеми з меніском.

Уругвайський нападник пропустить чотири місяці, стверджує Marca.

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Таким чином, Суарес не допоможе команді майже до кінця сезону, хоча за попердньою інформацією його відновлення повинно було тривати близько 4-6 тижнів. Барселона розглядає варіанти підписання нападника, який зможе замінити одного з ключових виконавців. Перший матч каталонців проти Наполі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 25 лютого.

До слова, Луїс Суарес провів за Барселону 22 гри у поточному сезоні і встиг відзначитись 14 голами та 8 асистами.

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Теги
Барселона Барселона Головне Іспанія Важка травма Луїс Суарес Луїс Суарес
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