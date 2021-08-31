Форвард Атлетіко Жоау Феліш став черговою трансферною метою Барселони цього літа.

Барселона у пошуках підсилення атаки після травм Агуеро та Дембеле знову повернулась до кандидатури Жоау Феліша.

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"Блаугранас" зробили пропозицію щодо оренди португальця, проте Атлетіко відповів рішучою відмовою, повідомляє Goal. "Матрацники" не мають наміру втрачати гравця перед закриттям трансферного вікна.

Нагадаємо, Атлетіко заплатив Бенфіці за Жоау 127 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Феліш провів 31 матч, в яких відзначився 7 голами та 5 асистами.

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