Нападник Барселони Антуан Грізманн може покинути каталонський клуб заради вже майже рідного мадридського Атлетіко.

Грізманн все ще залишається варіантом підсилення для Атлетіко, стверджує El Chiringuito. Раніше повідомлялось, що Барселона може відпустити Антуана, аби розвантажити зарплатну відомість.

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А от варіант з переходом Феліша до Барселони не розглядається за будь-яких умов. Каталонці хотіли підписати португальця та розглядали можливість обміну гравців.

До слова, Грізманн у минулому сезоні провів 51 матч, записавши до свого активу 20 голів та 13 асистів. Феліш же відіграв у 40 зустрічах, у яких відзначився 10 голами та 6 результативними передачами.

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