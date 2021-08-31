Форвард Атлетико Жоау Фелиш стал очередной трансферной целью Барселоны этим летом.

Барселона в поисках усиления атаки после травм Агуэро и Дембеле снова вернулась к кандидатуре Жоау Фелиша.

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"Блаугранас" сделали предложение насчет аренды португальца, однако Атлетико ответил решительным отказом, сообщает Goal. "Матрасники" не намерены терять игрока перед закрытием трансферного окна.

Напомним, Атлетико заплатил Бенфике за Жоау 127 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Фелиш провел 31 матч, в которых отметился 7 голами и 5 ассистов.

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