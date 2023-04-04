Педрі, де Йонг, Дембеле та Крістенсен не допоможуть "кулес" у домашньому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Реала, інформує Marca.

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Усі четверо не брали участь у нинішньому тренуванні, оскільки не оговталися від травм. Нещодавно Барселона здолала Реал у чемпіонаті, однак тоді Хаві міг розраховувати бодай на де Йонга і Крістенсена. Тепер головному тренеру каталонців потрібно шукати заміну 4 важливим гравцям.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал відбудеться завтра (5 квітня), початок о 22:00. "Кулес" мають мінімальну перевагу завдяки своєму успіху на Сантьяго Бернабеу (1:0).

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