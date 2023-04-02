Перед міжнародною паузою Реал програв Барселоні та втратив реальні шанси на чемпіонство. Далі Прімеру можна дограти на автопілоті – головною стала Ліга чемпіонів, де Мадрид зустрінеться з Челсі. Однак сьогодні "вершкові" показали реакцію на поразку в Класіко та рознесли Вальядолід.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок

Розпочиналося все далеко не веселково. Реал провалювався на флангах оборони (зліва вийшов Камавінга, справа – Васкес) і залишав дірки в опорній зоні. Вальядолід на перших хвилинах створив дві гольові нагоди, але Меса пробив у каркас воріт, а Мончу з вигідної позиції не влучив у ворота.

Давши суперник надію, Реал відразу її вбив. Швидка контратака за участю Камавінга та Чуамені завершилася вчасним пасом Асенсіо на Родріго та голом. До перерви господарі ще тричі покарали клуб Роналдо за помилки. На авансцену вийшов Бензема, який завжди опинявся в потрібному місці.

Карім оформив хет-трик за 7 хвилин:

– головою замкнув пас Вінісіуса на дальню стійку в стилі Зозулі;

– з лінії штрафного підкрутив м'яч у кут воріт;

– складним ударом з-за спини дістав подачу Родріго.

Карім – перший гравець в історії Реала, який забив 20+ голів в 11 сезоні.

Другий тайм також розпочався з атак Вальядоліда та влучання у стійку воріт Куртуа (пробивав Кіке). Втім, Реал знову повернув собі ініціативу та організував кілька гострих випадів. Голами вони не завершилися, бо Родріго пробив у стійку, а Вінісіус перед асистом на партнера підіграв собі рукою.

Мадрид все ж забив п'ятий гол, коли Родріго відкинув під удар Асенсіо. А Васкес з пасу Азара поклав шостий. Реал набрав 59 очок і закріпився на другому місці Ла Ліги. Відставання від Барселони космічне – 12 пунктів. Вальядолід йде 16-м з одним очком переваги над зоною вильоту.