Барселоне в очередной раз придется мириться с кадровым голодом перед Класико.

Педри, де Йонг, Дембеле и Кристенсен не помогут "кулес" в домашнем ответном матче полуфинала Кубка Испании против Реала, сообщает Marca.

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Все четверо не участвовали в нынешней тренировке, поскольку не оправились от своих травм. Недавно Барселона одолела Реал в чемпионате, однако тогда Хави мог рассчитывать хотя бы на де Йонга и Кристенсена. Теперь главному тренеру каталонцев нужно искать замену сразу 4 важным игрокам.

Напомним, матч Барселона – Реал состоится завтра (5 апреля), начало в 22:00. У "кулес" минимальное преимущество благодаря своему успеху на Сантьяго Бернабеу (1:0).

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