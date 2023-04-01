Ельче готується до Сегунди, зовсім не сподіваючись на диво у домашці з Барсою. Вперше в історії Ла Ліги лідер із 12-очковим гандикапом зустрічався з аутсайдером, у якого було відставання в 14 залікових балів від порятунку Тим не менш, Хаві привіз бойовий склад, без натяку на ротацію. Поява Фаті, Феррана, Еріка Гарсії та Алонсо була викликана кадровими проблемами, а Бальде й Кесьє просто дали відпочити.

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Ельче, як і очікувалось, взагалі нічого не дозволили. Господарі за перші 70 хвилин матч провели всього 5 ударів із сумарною гостротою в 0,14 очікуваних голів. На той момент "блаугранас" вже вели з рахунком 4:0. Лише після цього господарям дали провести кілька атак – один із епізодів навіть завершився влучанням у поперечку.

Вивести каталонців уперед зміг Лєвандовскі. Вийшло доволі ефектно. Барса заробила стандарт на 20-й хвилині, Араухо скинув подачу у центр штрафного – Роберт же прийняв м'яч і другим дотиком підсік м'яч над захисником, спрямувавши його у дальній кут. 0:1!

До перерви поляк міг і дубль оформити, однак при замиканні прострілу Альби не вистачило координації, а навіс від Феррана на лінію воротарського завершився ударом над поперечкою. На 45-й хвилині Гаві котив на дальній кут воротарського, а Кунде замикав у дотик – господарів врятував Кармона, який виніс м'яч з лінії воріт! У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму Барселона притиснула Ельче. Постріл Фаті з близької відстані після пасу від Лєвандовскі накрили в останню мить, а удар Алонсо з гострого кута зміг парирувати голкіпер.

Покарання за марнотратство могло прилетіти на 52-й хвилині, коли Кармона міг вирватись віч-на-віч з тер Штегеном. Втім, Хосе прямо в штрафному втратив рівновагу. Зрештою, підопічні Хаві дотиснули аутсайдера.

На 56-й хвилині Фаті отримав передачу на хід від Торреса й бахнув метрів з 18-ти. Точно в дальній кут. 0:2! Це був його перший гол у Ла Лізі з жовтня минулого року.

На 66-й справа дійшла до розгрому. Гаві накрив Фернандеса перед карним майданчиком і відібрали м'яч, після чого віддав проникний пас на правий край. Лєвандовскі же ударом від газону спрямував сферу повз Бадію – 0:3! Ну а на 70-й Торрес отримав діагональ, вийшов на лінію півкола, хитнув захисника й пробив у дальній нижній. 0:4!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Барса збільшує відрив від Реала до 15 очок. Каталонці лідирують не тільки у турнірній таблиці – у них найбільше голів (53) та найменше пропущених (9), а Лєвандовскі є найкращим бомбардиром Ла Ліги і одним з трьох найкращих асистентів. Тер Штеген же лідирує за кількістю сухих матчів.

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