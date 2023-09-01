Мадридці після скандального інтерв'ю, яке дав 23-річний нападник, вирішили відсторонити його від команди. Жоау Феліш розповів журналістам, що мріяв грати за Барселону. Нарешті, його бажання здійснилося.

Баварія в останню мить намагається поцупити трансферну ціль Барселони – відоме рішення гравця Манчестер Сіті

На офіційному сайті Барселона оголосила про оренду португальця до літа 2024 року без права викупу. Щоб отримати дозвіл на перехід до каталонців від керівництва Атлетіко, Жоау Фелішу довелося продовжити угоду з "матрацниками" до 2029 року.

Нагадаємо, що португалець приєднався до мадридців у сезоні 2019/20 за рекордні для Атлетіко 127 мільйонів євро. Загалом у складі команди Дієго Сімеоне він відіграв в 131 матчі, в яких забив 34 голи та віддав 18 результативних передач.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є "квартет смерті"