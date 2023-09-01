Мадридцы после скандального интервью, которое дал 23-летний нападающий, решили отстранить его от команды. Жоау Фелиш рассказал журналистам, что мечтал играть за Барселону. Наконец, его желание осуществилось.

Бавария в последний момент пытается утащить трансферную цель Барселоны – известно решение игрока Манчестер Сити

На официальном сайте Барселона объявила об аренде португальца до лета 2024 года без права выкупа. Чтобы получить разрешение на переход к каталонцам от руководства Атлетико, Жоау Фелишу пришлось продлить соглашение с "матрасниками" до 2029 года.

Напомним, что португалец присоединился к мадридцам в сезоне 2019/20 за рекордные для Атлетико 127 миллионов евро. Всего в составе команды Диего Симеоне он сыграл в 131 матче, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть "квартет смерти"