Баварія хоче знову бачити у своїй команді захисника Манчестер Сіті Жоау Канселу, на якого націлилася Барселона.

Здавалось, що перехід португальця до каталонської команди вже справа вирішена. Втім, у Барселони виникли фінансові труднощі, які завадили завершити угоду щодо Жоау Канселу з Манчестер Сіті. Цим вирішала скористатися Баварія.

Топ-трансфер Барселони на межі зриву – вигнанцю Ман Сіті довелося повертатися з летовища

Згідно з інформацією Флоріан Плеттенберг, мюнхенці не проти повернути Канселу до своєї команди. Представники чинного чемпіона Німеччини вже провели перемовини з Манчестер Сіті щодо річної оренди. У португальця є домовленість з Барселоною, але медичного огляду ще не було. Жоау планує приєднатися до каталонців і готовий чекати до завершення трансферного вікна. Він не вів перемовини з жодним іншим клубом.

Нагадаємо, що Канселу у другій половині сезону 2022/23 виступав за Баварію. За мюнхенців він зіграв у 21 матчі. В активі португальця один гол та шість асистів.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є "квартет смерті"