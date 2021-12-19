Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата може знову пограти у рідній першості.

Барселона зберігає інтерес до Хуана Мати та спробує його підписати у статусі вільного агента, інформує Daily Star.

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Каталонці мали намір придбати іспанця ще минулого літа, але той перепідписав контракт з Манчестер Юнайтед на рік. Через скрутний фінансовий стан Барселона не може виплачувати компенсацію за хавбека, тож спробує домовитись про підписання угоди та прихід Мати безкоштовно наступного літа.

Слід зазначити, що Хуан цього сезону зіграв лише у 3 матчах за Манчестер Юнайтед, не відзначившись результативними діями.

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