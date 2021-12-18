Барселона не могла виграти 4 матчі поспіль (навіть товариський Кубок Марадони проти Боки не підкорився), але суперник для зупинки серії був зручний – Ельче, який бореться за виживання. Поява нових імен у основі каталонців вже стало традицією за Хаві. Цього разу шанс вийти зі старту отримав 22-річний форвард Ферран Жутгла, який на дорослому рівні міг похизуватися лише однією хвилиною проти Осасуни. Компанію у трійці нападу йому склали 20-річний Еззалзулі і 24-річний "ветеран" Дембеле.

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Саме Ферран повинен був відкрити рахунок вже на 2-й хвилині, але перед точним ударом заліз у офсайд. Зрештою гол від молодого нападника нікуди не дівся. На 16-й хвилині він головою замкнув навіс Дембеле з кутового. Минуло 3 хвилини, і перевагу Барселони подвоїв інший випускник академії – Гаві. 17-річний хавбек красивим фінтом прибрав опікуна у центрі поля, обійшов ще одного на підступах до карного майданчика і більярдно пробив під ліву стійку.

Дитячий садок Хаві надпотужно провів половину тайму та мав шанси довести рахунок до значно більшого. Втім, поступово Ельче оговтався. Лукас Перес рвався на рандеву з голкіпером, але його зрізав Араухо – арбітр проігнорував епізод. Перед переровою Гаві мав робити дубль, проте з близької відстані влучив у захисника.

Відчутна перевага нічого не гарантувала Барселоні, адже команда ще під керівництвом Серхі Бархуана губила 3:0 із Сельтою. Схожа історія повторювалась зараз. Перший дзвіночок пролунав вже в дебюті другої половини, коли Альба помилково вивів Лукаса на вбивчу позицію – екс-зірка Карпат невдало перекинув тер Штегена. Ельче навіть не думав розчаровуватися, влаштувавши камбек за 2 хвилини! Героєм "біло-зелених" став Тете Моренте, який спочатку забив сам, а потім ідеально навісив на голову Мільї. Слід звернути увагу на вкрай невдалі дії Араухо, який обрізався і втратив свого гравця.

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Хаві потерпів 10 хвилин та все ж вирішив укріпити центр поля – Ніко замінив Феррана. Майже відразу "джокер" міг забивати, проте захисник Ельче героїчно підстрахував голкіпера на лінії воріт. Після цього моменту Барса майже нічого не створювала, підтвердуючи занепокоєння щодо фізичної готовності. Гравці обох команд почали зривати атаки відвертими фолами і хапати жовті картки.

Вибух стався на 85-й хвилині. Геніальний Гаві прорвався у карний майданчик та викотив передачу на Ніко – цей удар вже не міг відбити ніхто. Гравці Ельче апелювали щодо мінімального офсайду у асистента, проте VAR їх не "послухав". Барселона втримала перемогу і принаймні тимчасово вирвалася на сьому сходинку. Відставання від зони ЛЧ складає 3 очки, але 15 пунктів до Реала не дають фанатам "блаугранас" впадати у ейфорію.

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