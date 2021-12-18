Нападник Барселони Усман Дембеле не соромиться демонструвати свою зневагу до командних цінностей.

Чемпіон світу проігнорував прощальну конференцію Серхіо Агуеро, повідомляє Diario Sport.

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Барселона вирішила не виносити на публіку цей вчинок Дембеле, але керівництво неабияк роздратоване поведінкою француза. І це все відбувається на тлі важких переговорів щодо продовження контракту 24-річного вінгера. На Камп Ноу зростає впевненість, що недисциплінованого і травматичного гравця влітку слід відпускати навіть вільним агентом.

Додамо, що у поточному сезоні Дембеле провів лише 6 матчів і не відзначився жодними результативними діями.

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