Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата может снова сыграть в родном первенстве.

Барселона сохраняет интерес к Хуану Мате и попытается его подписать в статусе свободного агента, информирует Daily Star.

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Каталонцы намеревались приобрести испанца еще прошлым летом, но тот переподписал контракт с Манчестером Юнайтедом на год. Из-за тяжелого финансового состояния Барселона не может выплачивать компенсацию за хавбека, поэтому попытается договориться о подписании соглашения и приходе Маты бесплатно следующим летом.

Стоит отметить, что Хуан в этом сезоне сыграл только в 3 матчах за Манчестер Юнайтед, не отличившись результативными действиями.

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