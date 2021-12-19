Барселона заинтересована в возвращении Маты в Испанию
Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата может снова сыграть в родном первенстве.
Барселона сохраняет интерес к Хуану Мате и попытается его подписать в статусе свободного агента, информирует Daily Star.
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Каталонцы намеревались приобрести испанца еще прошлым летом, но тот переподписал контракт с Манчестером Юнайтедом на год. Из-за тяжелого финансового состояния Барселона не может выплачивать компенсацию за хавбека, поэтому попытается договориться о подписании соглашения и приходе Маты бесплатно следующим летом.
Стоит отметить, что Хуан в этом сезоне сыграл только в 3 матчах за Манчестер Юнайтед, не отличившись результативными действиями.
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