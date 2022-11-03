Нападник каталонців Мемфіс Депай може мати певні проблеми у клубі через тривале відновлення від пошкодження.

28-річний форвард травмувався ще у вересні в таборі збірної Нідерландів. Очікувалось, що відновлення займе 4-5 тижнів, але воно затягнулось, тож Мемфіс пропустив вже 10 поєдинків.

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Як повідомляє AS, у клубі футболіста підозрюють у брехні й шахрайстві. Він нібито навмисне затягує процес відновлення, щоб не зазнати рецидиву травми до старту ЧС-2022 і вирушити на Мундіаль у найкращих кондиціях.

Цього сезону Депай провів усього 131 хвилину за Барселону, відзначившись одним голом. Нідерланди на ЧС-2022 гратимуть в групі А зі Сенегалом, Еквадором і Катаром.

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