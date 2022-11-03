Нападающий каталонцев Мемфис Депай может иметь определенные проблемы в клубе из-за длительного восстановления от повреждения.

28-летний форвард травмировался еще в сентябре в лагере сборной Нидерландов. Ожидалось, что восстановление займет 4-5 недель, но оно затянулось, и Мемфис пропустил уже 10 поединков.

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Как сообщает AS , в клубе футболиста подозревают во лжи и мошенничестве. Он якобы умышленно затягивает процесс восстановления, чтобы не испытать рецидив травмы до старта ЧМ-2022 и отправиться на Мундиаль в лучших кондициях.

В этом сезоне Депай провел всего 131 минуту за Барселону, отличившись одним голом. Нидерланды на ЧМ-2022 будут играть в группе А с Сенегалом, Эквадором и Катаром.