"Як оціню цю Лігу чемпіонів? Негативно. Шанси на вихід у плей-офф залежали від нас. Ми мали моменти, але не ризикнули. Ми не змогли перемогти ні в Мюнхені, ні в Мілані. Такий мій підсумок. Барселона – фаворит Ліги Європи? Я б сказав, що ми є претендентами на перемогу в Лізі Європи. Залишилися дуже хороші команди в Лізі Європи, Барселона є претендентом в боротьбі за перемогу.

Вікторія Пльзень – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Гра з Вікторією... Ми добре зіграли в першому таймі. При цьому ми дали супернику створити більше, ніж зазвичай. Ми більше, ніж зазвичай, страждали в обороні, особливо при стандартах. В атаці ми показали хорошу гру", – наводить слова Хаві AS.

Нагадаємо, що Барселона з 7 очками посіла третє місце в групі C, пропустивши вперед Баварію та Інтер, та в другому сезоні поспіль вилетіла до Ліги Європи.

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