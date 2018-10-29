Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара – топ-5 матчей уикенда, которые стоит смотреть

Барселона – Реал, надежды увидеть Евгения Коноплянку и еще 3 матча, которые вы ни за что не захотите пропустить в ближайшие воскресенье и понедельник 28 и 29 октября.

После изнурительных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы основные события европейского уикенда отложены на конец недели и даже начало следующей. Не только Классико стоит вашего внимания в ближайшем туре топ-чемпионатов.

РБ Лейпциг – Шальке

Трансляция в Украине не запланирована (28 октября, 16:30), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Евгений Коноплянка набирает ход. Украинский полузащитник неплохо выглядит в последнее время и в сборной, и в составе Шальке. Не всегда он выходит в Бундеслиге, ведь его наставник Доменико Тедеско – большой поклонник ротации и располагает несколькими конкурентами для экс-днепрянина. Однако его выход – это всегда интересно. Тем более, в матче против команды, в ворота которой Коноплянка забил один из самых красивых своих голов за весь период в Германии. В родных стенах РБ в обеих личных встречах обыгрывал Шальке. Сейчас Лейпциг идет значительно выше Гельзенкирхена и борется за зону ЛЧ (5-е место, 15 очков). Команда украинца отстает на 9 очков и находится в зоне вылета (16-я строчка, а это плей-офф на выбывание).

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Клуб, который потерял всего 2 очка и не проигрывает дома в сезоне Бундеслиги, против единственной в Германии команды, ни разу за 8 туров не сыгравшей вничью. Если Лейпциг не победит, то какая-то из этих серий оборвется. После матча ЛЕ у хозяев на 1 день меньше для подготовки. Шальке даст бой и как минимум не проиграет. Надеемся, Коно прорвет на первый гол в сезоне.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Барселона – Реал Мадрид

Трансляция на MEGOGO (28 октября, 17:15), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Безусловно, главный матч уикенда. Лидер чемпионата Испании принимает своего извечного соперника, который даже не в зоне ЛЧ сейчас. Лопетеги может не помочь даже победа. Позорный стиль (по игре и не отличишь, Реал выигрывает или проигрывает) уже достал Флорентино Переса, говорят уши Marca в стенах офисов Бернабеу. Случайные 3 очка могут не сохранить Хулену должности главного тренера. Потому что первое же ближайшее поражение – отставка. О том, что в случае проигрыша на Камп Ноу Лопетеги досрочно попрощается с работой мечты, не стоит лишний раз и говорить.

Барселона уже фактически уволила Рафу Бенитеса не так давно – лишить Реал тренера второй раз за такой короткий промежуток времени, да еще и на своем стадионе! Что может быть лучше? Даже без Месси у каталонцев есть кому забивать. Мадрид вынужден будет открываться, чтобы показать тренерский прогресс и обновленное лицо. Когда Барса разбила "сливочных" 0:4, президент поддержал Бенитеса, а Месси тогда вышел только при счете 0:3. Тот матч заложил фундамент большого недоверия. После 8 побед подряд Реал сыграл всего лишь вничью с Валенсией, и Рафе сразу указали на дверь.

Чувство стиля (то, как команда выглядела на поле) никогда не покидало Переса и часто влияло на его кадровые решения. Сейчас только чудо в виде феерической по игре, а не результату, победы в Барселоне даст новый кредит Лопетеги. Но больше похоже, что конец мучений баскского тренера близок и финальное письмо в никуда ему подпишет почти баск Вальверде.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Наполи – Рома

Телетрансляция на канале "Футбол 2" (28 октября, 21:30), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Анчелотти признался, что никогда не возглавит Лацио, потому что играл за Рому. Сейчас Карло может уволить наставника "волков" Эусебио Ди Франческо. От нынешнего Наполи едва спасается ПСЖ, тогда как Рома проигрывает СПАЛу и Болонье. Столичная команда на 4 очка отстает от зоны ЛЧ, а вот неаполитанцы отчаянно гонятся за Ювентусом, который неожиданно потерял очки с Дженоа. Наполи Анчелотти дома в Серии А – это 4 победы, из которых 3 сухие. Рома на выезде – по 2 победы и поражения. Оба клуба просто умеют играть в классный и зрелищный футбол, и уже только на это одно всегда стоит посмотреть.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Марсель – ПСЖ

Трансляция на MEGOGO (28 октября, 22:00), отчет о матче на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Главное дерби Франции, их Класико. Самое горячее, наиболее принципиальное, самое раскрученное. Не важно, за кем стоят сотни миллионов, а кто только мечтает об участии в Лиге чемпионов – это всегда атмосфера, огни и игра не на жизнь, а на смерть. Вы только вспомните ту самую травму, из-за которой Неймар не смог должным образом подготовиться к Чемпионату мира и еще долго испытывал страх. Бразильца сломали именно в матче против Марселя.

К этой битве ПСЖ подходит в ранге команды, которая выиграла 10 матчей Лиги 1 подряд, а на выезде забивала более 3-х голов в среднем за 90 минут. Однако в ЛЧ команда Тухеля едва спасла ничью на поле Наполи и пока не попадает даже в плей-офф! Марсель же дома только раз сыграл вничью, а 4 матча выиграл. В то же время в Лиге Европы провансальцы проиграли оба домашних поединка. Но дерби с парижанами – совсем другое дело. Долгих 7 лет Марсель не знает побед над ПСЖ. Команда Руди Гарсии это исправит?

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Тоттенхэм – Манчестер Сити

Смотрите на канале "Футбол 1" (29 октября, 22:00), текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Льорис против Эдерсона, Кейн – Агуэро, Ламела – Де Брюйне, Эриксен – Давид Силва и еще немало других крутых противостояний в борьбе за звание лучшего на своей позиции. Тоттенхэм проваливается в Лиге чемпионов, но в АПЛ держит марку благодаря своим лидерам. Команда, которая обошлась без летних трансферов и вообще постоянно экономит на всем, вполне может бить манчестерских богачей, как делала раньше в сезоне с их соседями – Юнайтед.

Тоттенхэм выиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии (переживает лучший свой старт в истории Премьер-лиги), Сити еще ни одного не проиграл. После игры на поле Шахтера ребята Гвардиолы вообще выглядят монстрами, с которыми невозможно конкурировать. Однако в АПЛ совсем другие вызовы. Впрочем украинец Александр Зинченко традиционно не попадет в заявку на важный матч, а "шпоры" в очередной раз не смогут наказать Пепа. Таким топовым и довольно зрелищным будет завершение уикенда в Европе.

Прогноз "Футбол 24": 1:3