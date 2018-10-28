Перес хотів звільнити Лопетегі після матчу з Вікторією, – ЗМІ

Президент Реала Флорентіно Перес ледь не відправив у відставку головного тренера Хулена Лопетегі після матчу 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Вікторії (2:1), але його відговорили це робити.

Після поєдинку групи G Реал – Вікторія (2:1) президент "вершкових" Флорентіно Перес вже хотів звільнити Хулена Лопетегі з посади головного тренера.

Реал — Вікторія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє El Confidencial, Перес вже спускався з ложі в роздягальню, щоб поговорити з наставником, але на шляху його зупинив генеральний виконавчий директор Хосе Анхель Санчес і разом з декількома іншими представниками керівництва переконав його не робити цього, адже таке рішення перед Ель Класіко нашкодить команді ще більше.

Матч Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.