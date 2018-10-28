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Перес хотів звільнити Лопетегі після матчу з Вікторією, – ЗМІ

25 жовтня 10:24 1556 Читать на русском
Перес хотів звільнити Лопетегі після матчу з Вікторією, – ЗМІ
Хулен Лопетегі / соцмережі

Президент Реала Флорентіно Перес ледь не відправив у відставку головного тренера Хулена Лопетегі після матчу 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Вікторії (2:1), але його відговорили це робити.

Після поєдинку групи G Реал – Вікторія (2:1) президент "вершкових" Флорентіно Перес вже хотів звільнити Хулена Лопетегі з посади головного тренера.

Реал — Вікторія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє El Confidencial, Перес вже спускався з ложі в роздягальню, щоб поговорити з наставником, але на шляху його зупинив генеральний виконавчий директор Хосе Анхель Санчес і разом з декількома іншими представниками керівництва переконав його не робити цього, адже таке рішення перед Ель Класіко нашкодить команді ще більше.

Матч Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Флорентіно Перес Реал Мадрид - Вікторія Пльзень
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