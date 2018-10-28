Коноплянка проти Галатасарая в ЛЧ: хороша гра на незвичній позиції, прекрасні оцінки та похвала від німецьких ЗМІ

Євген Коноплянка пристойно відіграв за Шальке у Лізі чемпіонів проти Галатасарая. Аналізуємо дії українця та розповідаємо, що про нього говорять в Німеччині після нульової нічиєї в Стамбулі.

Доменіко Тедеско після місяця експериментів повернувся до гри з трьома центрбеками – схема 5-3-2 (3-5-2). Євген Коноплянка проти Галатасарая вийшов у нападі в парі з Брелем Емболо. Українець вперше в сезоні отримав настільки атакувальну роль у стартовому складі. На початку чемпіонату наставник за такої формації випускав попереду Ута, Бургшталлєра та Емболо, а з переходом на "back 4" Євген виконував роль правого вінгера.

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Мотиви Тедеско щодо Коноплянки були зрозумілі. Євген – найкращий гравець Шальке у цьому сезоні, що стосується просування м'яча вперед. Коли він на полі, то стає центральною фігурою в атаках команди. Партнери доставляють м'яч українцю, після чого наступ "кнаппен" набирає обрисів і гостроти.

Проникаючи в небезпечну зону перед воротами суперника, Коно віддає 2,7 ключової передачі в середньому за матч – найкращий результат у команді. Креативнішого та ефективнішого футболіста Тедеско зараз банально не має в складі.

Як наслідок, на стамбульську гру Євгена максимально звільнили від захисних обов'язків і дали велику свободу попереду. Рішення наставника було логічним, однак питання полягало в тому, хто доставлятиме до нього м'яч. Задум спрацював – у Коно були моменти, які мали завершуватися результативно. Він добре читав гру, вичікував помилки суперників, уважно діяв на офсайдній лінії, ефективно зміщувався на фланг (класний навіс на голову Емболо) і відходив у глибину (пасом розігнав гольову атаку, де гол Емболо скасували через офсайд).

Зусиллями Коноплянки і партнерів Шальке солідно виграв у матчі по xG – 2.0 проти 0.4 у Галатасарая.

На підсумковому рахунку це не відбилося з трьох причин:

1. Відсутність у Коно практики гри на вістрі. Він двічі виходив на побачення з голкіпером, але в першому епізоді не зумів нормально перекинути воротаря, а в другому – програв позицію захиснику і відпустив м'яч.

2. Розкішна гра Фернандо Муслери. Уругвайський голкіпер здійснив 6 сейвів. Половина з них – після ударів Коноплянки у площину його воріт. Вигравав в Євгена ближні бої і витягував м'яч з-під поперечини.

3. Помилка арбітра. На 13 хвилині вихід українця сам на сам з воротарем повинен був завершуватися пенальті. Муслера шипами пішов у ногу Євгену в штрафному майданчику (нехай він і звільнився від м'яча на мить раніше). Bild і Sky вважають, що Бенуа Бастьєн мав підстави поставити пенальті, але водночас запевняють, що Коноплянка міг краще розпорядитися шансом.

"Коли я згадую, який пенальті нам поставили в грі з Порту, то просто не розумію, як тут можна було його не дати. Це неприпустимо, два арбітри чудово бачили зіткнення", – цитує спортивного директора Шальке Крістіана Гайделя Kicker.

"Вже на старті зустрічі нам не поставили пенальті, який, на мою думку, був кришталево чистим", – додає Доменіко Тедеско.

Навіть вболівальники Галатасарая (які давно не байдужі до українця) у соцмережах визнають, що претензії на 11-метровий – справедливі.

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Коноплянка – молодець. Він знову виділявся у складі Шальке, знову був найгострішим – як у ключових передачах, та і в завершальній стадії. Звичайно, в обороні Євген в основному лише позначав пресинг і не поров носом, втім, як тільки м'яч опинявся у його команди – частіше за інших був у центрі уваги.

Об'єктивний статистичний портал SofaScore поставив Коноплянці другий найкращий бал у складі Шальке – 7.2 (лише у голкіпера Нюбеля вищий).

Інший авторитетний сайт WhoScored через свою специфіку підрахунку традиційно дає оцінку, яка гірше відбиває реальний стан справ. Тут Євген отримав лише 6.8 – середній результат серед гельзенкірхенців.

Рурські видання хвалять українського форварда. Westdeutsche Allgemeine Zeitung назвала його найкращим гравцем матчу. Коноплянка разом з Нюбелем і Стамбулі отримав 2 бали (у Німеччині найкраща оцінка – 1).

"Мав заробити пенальті за чистий фол Муслери на 13 хвилині. Наприкінці першого тайму міг забивати, але його удар взяв голкіпер. Де була небезпека, Коно майже завжди опинявся там", – пише журналіст WAZ Крістоф Вінкель.

Навіть критичні щодо Євгена Ruhr Nachrichten високо оцінили його старання в Стамбулі – оцінка 2,5 від редакції. Знову ж тільки молодий воротар Александер Нюбель має вищий бал.

"Гравцю збірної України не пощастило, коли він не отримав пенальті на 13 хвилині – це було б справедливо. Безпосередньо перед перервою небезпечний удар Коноплянки потягнув Муслера. Приніс дуже багато користі атаці Шальке, хоча й не забив", – пише видання.

Коноплянка пішов з поля на 77 хвилині – його замінив молодий проспект Стівен Скрибскі. "Після замін Коноплянки та Емболо всі побачили, наскільки ці двоє добре забезпечували рух м'яча попереду", – написав у твіттері один з відомих вболівальників Шальке.

З такою грою Євген не втратить місце у стартовому складі "кнаппен". Він – один з небагатьох у команді, чий рух з м'ячем до чужих воріт регулярно закінчується осмисленою атакою. Щоправда, постійні експерименти Доменіко Тедеско унеможливлюють прогноз – на якій позиції та в якій схемі діятиме українець.

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