Лєвандовскі проводить досить невдалий період у складі Барселони, через що "блаугранас" вже подумують позбутись влітку польського форварда, інформує El Chiringuito.

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За інформацією Sport.es, каталонці мають опцію розриву контракту з Лєвандовскі. Згідно з нею, угоду з Робертом можуть перервати, якщо він протягом свого третього сезону в Барселоні (2024/25) проведе за клуб менше ніж 55% матчів (виходячи в стартовому складі та проводячи на полі не менше 45 хвилин).

У поточному сезоні Лєвандовскі провів за Барселону 17 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу 8 голів та 4 асистів.

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