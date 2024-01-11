"Півфінальний матч Суперкубка Іспанії став хрестом для резервіста Тібо Куртуа, Кепи Аррісабалаги. У його пасив можна записати півтора голи Атлетіко: другий і третій м'ячі суперника – на його совісті. Це – перебір як для найдорожчого воротаря в історії. Кепа не зміг усунути кровотечу через серйозну травму Куртуа: він радше став пластиром, ніж джгутом.

Дружина Луніна "розпалює ворожнечу" у Реалі, відреагувавши на фейл Кепи у матчі Суперкубка Іспанії

Статистика також на боці Андрія Луніна. Хоча по воротах обох голкіперів завдають у середньому однакову кількість ударів, українець відбиває 80% м'ячів, тоді як баск – 73%. На виходах Лунін грає ще більш упевнено – 0,72 успішних виходів проти 0,28 у Кепи. Окремо варто відзначити пропущені голи з другого поверху: у цьому компоненті гри Андре набагато надійніший", – зазначив журналіст AS Карлос Форханес.

Кепа привіз курйозний гол, але Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка