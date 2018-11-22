Барселона висунула свої умови Неймару щодо повернення бразильця в клуб

Барселона не квапиться зустрічати Неймара розпростертими обіймами.

Каталонський клуб не проти повернути форварда ПСЖ Неймара, але при цьому хоче зберегти хороші стосунки з паризьким клубом, повідомляє видання goal.

Реал відмовився від трансферу Неймара, – авторитетний журналіст

Щоб уникнути конфлікту з чемпіоном Франції, Барса вимагає від Неймара відкритої заяви про бажання бразильця покинути ПСЖ.

Також Неймар повинен розраховувати на пониження зарплати, якщо трансфер відбудеться. Зараз бразилець отримує в ПСЖ близько 40 млн євро.

Представник Барселони двічі зустрічався з Неймаром в Лондоні