Представник Барселони двічі зустрічався з Неймаром в Лондоні

Андре Курі, який є експертом бразильського ринку та відповідальним за трансфери в Барселоні, зустрічався з колишнім гравцем каталонців, а нині форвардом ПСЖ Неймаром.

Курі відвідав Неймара у Лондоні, де бразилець перебував у розташуванні національної команди, повідомляє UOL Esporte.

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Зазначається, що представник Барселони намагався залишитись непоміченим для об'єктивів фотокамер, але йому не вдалося цього досягти. Зокрема, Курі бачили в команії Неймара-старшого, батька бразильського нападника.

Варто пригадати, що Курі заробив на переході Неймара в ПСЖ 6,6 млн євро та продовжує зберігати теплі стосунки з футболістом та його оточенням.

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Ймовірно, на цих зустрічах, які так намагався засекретити Курі, йшлося про можливе повернення Неймара у Барселону.