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Реал відмовився від трансферу Неймара, – авторитетний журналіст

11:41 1261 Читать на русском
Реал відмовився від трансферу Неймара, – авторитетний журналіст
Неймар / Фото AFP

Бразильський форвард ПСЖ Неймар випав із списку інтересів мадридського Реала.

Авторитетний журналіст Пако Гонсалес в ефірі програми El Partidazo на радіо COPE заявив, що Реал змінив свою позицію щодо підписання Неймара і більше не проявлятиме зацікавленість у послугах бразильця.

Представник Барселони двічі зустрічався з Неймаром в Лондоні

Основною причиною такого рішення стала негативна реакція вболівальників "вершкових" на можливий трансфер нападника ПСЖ. Крім цього, керівництву королівського клубу не подобається, що Неймар проситься назад у Барселону.

Таким чином, Реал продовжує активні пошуки заміни Кріштіану Роналду. На щастя, Неймар – не єдиний варіант Флорентіно Переса. Як повідомлялось раніше, президент Реала також цікавиться форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе і нападником Тоттенхема Харрі Кейном.

Неймар не відповів на питання журналіста про його перехід у Барселону – повернення бразильця знову стає реальним

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