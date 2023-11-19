Іспанія знайшла підхід до воріт Грузії, а Шотландія та Норвегія поділили очки у рамках кваліфікації на Євро-2024.

Євро-2024, кваліфікація

Іспанія – Грузія – 3:1

Голи: Ле Норман, 4, Торрес, 55, Лочошвілі, 72 (аг) – Кварацхелія, 10

Шотландія – Норвегія – 3:3

Голи: Макгін, 13 (пен), Естігор, 33 (аг) Армстронг, 59 – Доннум, 3, Ларсен, 20, Ельюнуссі, 86

У групі А інтрига вмерла завчасно – Іспанія та Шотландія вийшли на Євро. Норвегія пропустила суперників вперед, а сьогодні без Холанда розписала нічию з шотландцями.

Норвегія відкрила рахунок голом Доннума, але через 10 хвилин форвард привіз пенальті на власні ворота, зігравши рукою на стандарті. Макгін з 11 метрів відновив паритет.

Суперники забили ще по голу до перерви. Ларсен скористався прострілом Рюерсона і вдруге вивів Норвегію вперед. Шотландія організувала гол зі стандарту. Точніше автогол Естігора.

У другому таймі шотландці зберегли агресію. Армстронг вигриз м'яч на фланзі, отримав зворотний пас від Макгіна та вразив ворота. Але на останніх хвилинах Ельюнуссі з пасу Рюерсона зафіксував нічию.

Іспанія дотиснула Грузію вже у другому таймі. Перший завершився нічиєю. На гол Ле Нормана зі штрафного грузини швидко відповіли вертикальною атакою – Чакветадзе асистував Кварацхелії.

По перерві іспанці досягли свого. Ферран завершив хорошу атаку, скориставшись навісом Гайя. Крапку в зустрічі поставив юний Ямал. Допоміг йому Лочошвілі, який зрізав м'яч у власні ворота під час подачі.