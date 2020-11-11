Керівництво "синьо-гранатових" ще в 2015 році неправильно порахувало зарплату футболіста. Податкова служба Іспанії повідомила клубу про необхідність врегулювати виплати.

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За інформацією El Mundo, Барса заплатила на 10,2 млн євро більше і тепер просить Неймара повернути ці гроші. Наразі реакція оточення футболіста залишається невідомою. Зазначається, що помилка сталася під час перерахування податкових виплат, які замість державного бюджету опинилися на рахунках футболіста.

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013-го по 2017-й рік, після чого за рекордні 222 млн євро перебрався у французький ПСЖ.

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