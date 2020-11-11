Нападающий ПСЖ Неймар все еще должен иметь дело со своим бывшим клубом – Барселоной.

Руководство "сине-гранатовых" еще в 2015 году неправильно посчитало зарплату футболиста. Налоговая служба Испании сообщила клубу о необходимости урегулировать выплаты.

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По информации El Mundo, Барса заплатила на 10,2 млн евро больше и теперь просит Неймара вернуть эти деньги. Пока реакция окружения футболиста остается неизвестной. Отмечается, что ошибка случилась при перечислении налоговых выплат, которые вместо государственного бюджета оказались на счетах футболиста.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013-го по 2017-й год, после чего за рекордные 222 млн евро перебрался во французский ПСЖ.

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