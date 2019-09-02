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Барселона відправила Рафінью в оренду

20:41 509 Читать на русском
Барселона відправила Рафінью в оренду
Рафінья / ФК Барселона

Півзахисник Барселони Рафінья на правах оренди виступатиме за Сельту.

Барселона на своєму офіційному сайті повідомила, що півзахисник Рафінья проведе сезон 2019/20 на правах оренди у Сельті. При цьому каталонський клуб продовжив з ним контракт до 2021 року.

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Футболіст не входить у плани наставника "блаугранас" Ернесто Вальверде. Раніше віддавався в оренду у міланський Інтер. Сельта цього літа вже придбала у Барси іншого хавбека – Деніса Суареса.

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