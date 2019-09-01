Неймар в Барселону: бразилець погодився виступати за ПСЖ в наступному сезоні

Форвард ПСЖ Неймар продовжить у французькому клубі наступний сезон.

Бразильський нападник Неймар вирішив, що його повернення до Барселони неможливе на поточний момент, повідомляє L’Equipe.

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Таким чином, форвард ПСЖ вирішив продовжити виступати за паризький клуб. Він розповів про своє рішення сім'ї та представникам найближчого оточення. Родичі Неймара вже донесли рішення футболіста до представників як ПСЖ, так і Барселони.

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Нагадаємо, Неймар перейшов до ПСЖ з Барселони влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим трансфером в історії.