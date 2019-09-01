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Неймар в Барселону: бразилець погодився виступати за ПСЖ в наступному сезоні

08:20 924 Читать на русском
Неймар в Барселону: бразилець погодився виступати за ПСЖ в наступному сезоні
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар продовжить у французькому клубі наступний сезон.

Бразильський нападник Неймар вирішив, що його повернення до Барселони неможливе на поточний момент, повідомляє L’Equipe.

Неймар хотів доплатити космічну суму з власної кишені заради повернення в Барселону – ПСЖ залишився невблаганним

Таким чином, форвард ПСЖ вирішив продовжити виступати за паризький клуб. Він розповів про своє рішення сім'ї та представникам найближчого оточення. Родичі Неймара вже донесли рішення футболіста до представників як ПСЖ, так і Барселони.

Барселона відхилила контрпропозицію ПСЖ щодо Неймара – повернення бразильця майже неможливе

Нагадаємо, Неймар перейшов до ПСЖ з Барселони влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим трансфером в історії.

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Теги
Франція Трансфери Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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