Барселона отправила Рафинью в аренду

Полузащитник Барселоны Рафинья на правах аренды будет выступать за Сельту.
Барселона на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник Рафинья проведет сезон 2019/20 на правах аренды в Сельте.
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Футболист не входит в планы наставника "блаугранас" Эрнесто Вальверде. Ранее отдавался в аренду в миланский Интер. Сельта этим летом уже приобрела у Барсы другого хавбека – Дениса Суареса.
Барселона в стартовых 3 турах Примеры набрала 5 очков – так же, как и мадридский Реал.
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