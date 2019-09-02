Барселона отправила Рафинью в аренду

Полузащитник Барселоны Рафинья на правах аренды будет выступать за Сельту.

Барселона на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник Рафинья проведет сезон 2019/20 на правах аренды в Сельте.

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Футболист не входит в планы наставника "блаугранас" Эрнесто Вальверде. Ранее отдавался в аренду в миланский Интер. Сельта этим летом уже приобрела у Барсы другого хавбека – Дениса Суареса.

Барселона в стартовых 3 турах Примеры набрала 5 очков – так же, как и мадридский Реал.

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