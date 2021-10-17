У півзахисника МЮ Поля Пога стало на одну топ-пропозицію менше.

Боси Барселони не можуть собі дозволити підписання зірки Манчестер Юнайтед Поля Погба, повідомляє Diario Sport.

Погба доведеться жертвувати 6 мільйонами зарплатні заради переходу в Реал

Каталонців спокушала можливість підсилитись французом безкоштовно, адже контракт півзахисника з "червоними дияволами" завершується влітку 2022-го. Попри це, агент Міно Райола вимагає для Поля високу зарплатню та солідні комісійні для себе. Для розуміння, півзахисник заробляє в Юнайтед близько 17 млн євро на рік.

Нагадаємо, у 2016-му МЮ придбав Погба у Ювентуса за 105 млн євро.

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