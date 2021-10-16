Перехід в Реал означатиме для чемпіона світу відмову від розкішної зарплатні в Манчестер Юнайтед, інформує ABC.

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Наступного літа Погба стає вільним агентом, але "червоні дияволи" готові запропонувати йому новий контракт на 5 років. Зарплатня француза щосезону складатиме 20 млн євро. Пропозиція Реала дещо скромніша – близько 14 млн. Мадридці навряд зможуть підвищити ставки, оскільки у разі переходу доведеться платити щедрі комісійні агенту хавбека – Міно Райолі.

Додамо, що в поточному сезоні Погба провів 9 матчів та відзначився 7 гольовими передачами.

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