В полузащитника МЮ Поля пога стало на одно топ-предложение меньше.

Боссы Барселоны не могут себе позволить подписания звезды Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Diario Sport.

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Каталонцев соблазняла возможность усилиться французом бесплатно, ведь контракт полузащитника с "красными дьяволами" завершается летом 2022-го. Несмотря на это, агент Мино Райола требует для Поля высокую зарплату и солидные комиссионные для себя. Для понимания, полузащитник зарабатывает в Юнайтед около 17 млн евро в год.

Напомним, в 2016-м МЮ приобрел Погба в Ювентуса за 105 млн евро.

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