Зірка Барселони Ліонель Мессі, як і очікувалось, продовжить виступи на Камп Ноу.

34-річний аргентинець і "блаугранас" остаточно узгодили нову 5-річну угоду, стверджує Diario Sport. Перемовини завершились лише кілька годин тому.

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Наразі президенту Барси Жоану Лапорті залишилось пропрацювати кілька деталей. Зокрема, зменшити зарплатний фонт, щоб контракт Мессі можна було зареєструвати в Ла Лізі. Офіційне оголошення про продовження співпраці Ліонеля і каталонців має відбутись найближчими днями.

Нагадаємо, 1 липня Ліонель Мессі став вільним агентом. Аргентинець провів у Барселоні всю професіональну кар'єру, 4 рази вигравши ЛЧ та 10 разів Прімеру.

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