Аргентинський форвард буде готуватися до нового сезону самостійно. Принаймні, поки матиме статус вільного агента.

34-річний Мессі все ще перебуває у відпустці, але після повернення в Барселону форвард не зможе підтримувати форму разом з гравцями "блаугранас". Поки аргентинець не підпише новий контракт, до того моменту він не зможе відвідувати тренувальну базу команди і займатися разом з іншими футболістами.

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Щоправда, Жоан Лапорта все ще переконаний, що Ліонель продовжить виступи у складі каталонського клубу, стверджує Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 1 липня Мессі став вільним агентом, але веде перемовини про новий контракт з Барселоною. Аргентинець провів за "синьо-гранатових" всю професіональну кар'єру, 4 рази вигравши ЛЧ та 10 разів – Прімеру.

Барселона розпочне сезон 2021/22 вже 15 серпня. Суперником підопічних Рональда Кумана в першому турі чемпіонату Іспанії стане Реал Сосьєдад.

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