Звезда Барселоны Лионель Месси, как и ожидалось, продолжит выступления на Камп Ноу.

34-летний аргентинец и "блаугранас" окончательно согласовали новое 5-летнее соглашение, утверждает Diario Sport. Переговоры завершились лишь несколько часов назад.

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Сейчас президенту Барсы Жоану Лапорте осталось проработать несколько деталей. В частности, уменьшить зарплатный фонт, чтобы контракт Месси можно было зарегистрировать в Ла Лиге. Официальное объявление о продлении сотрудничества Лионеля и каталонцев должно состояться в ближайшие дни.

Напомним, 1 июля Лионель Месси стал свободным агентом. Аргентинец провел в Барселоне всю профессиональную карьеру, 4 раза выиграв ЛЧ и 10 раз Примеру.

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