Клуби домовилися щодо переходу 26-річного нідерландця, стверджує De Telegraaf.

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Сума трансферу складе 30 млн євро і буде виплачена двома траншами. Ще 2 млн Ліон може отримати бонусами. Барселона сподівається оформити всі документи і офіційно презентувати новачка до кінця тижня.

Зазначимо, що у сезоні 2019/20 Депай провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 2 асистами. Форвард є одним з лідерів збірної Нідерландів, яка на Євро-2020 стане першим суперником України.

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