Клубы договорились о переходе 26-летнего нидерландца, утверждает De Telegraaf.

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Сумма трансфера составит 30 млн евро и будет выплачена двумя траншами. Еще 2 млн Лион может получить бонусами. Барселона надеется оформить все документы и официально представить новичка до конца недели.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Депай провел за Лион 22 поединка во всех турнирах, отличился 15 голами и 2 ассистами. Форвард является одним из лидеров сборной Нидерландов, которая на Евро-2020 станет первым соперником Украины.

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