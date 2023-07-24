Барселона вмикається у боротьбу за Кіліана Мбаппе. Каталонці придумали план, щоб вмовити ПСЖ.

Конфлікт між французьким нападником і парижанами затягується, а це підштовхує європейські клуби до активних дій. ПСЖ готовий розглядати будь-які пропозиції, якщо Кіліан Мбаппе погодиться на перехід цього літа.

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Як інформує L'Equipe, між представниками Барселони та парижанами запланована телефонна розмова, щоб обговорити ситуацію навколо француза. Каталонці спробують запропонувати ПСЖ кількох своїх гравців в обмін на Кіліана Мбаппе, оскільки їхні фінансові можливості дуже обмежені.

Раніше повідомлялось, що Челсі, Арсенал, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед та Саудівська Аравія проявляли інтерес до француза. Втім, Реал вважається головним фаворитом у боротьбі за Мбаппе. Кіліан не змінив своєї думки, він збирається покинути Париж влітку наступного року, коли закінчиться його контракт.

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