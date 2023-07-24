Аль-Хіляль зробив запит ПСЖ щодо трансферу Мбаппе, повідомляє Фабріціо Романо.

ПСЖ погрожують судом через тиск на Мбаппе – в діях клубу знайшли порушення законодавства

Сауди готові заплатити божевільні 300 млн євро, що зробить Кіліана найдорожчим гравцем в історії – попередній рекорд належить його одноклубнику Неймару (222 млн євро). З гравцем переговори не проводили.

Нагадаємо, що Мбаппе зараз конфліктує зі своїм клубом. ПСЖ не ухвалив його рішення не продовжувати контракт, тому принаймні хоче змусити Мбаппе піти вже цього літа, щоб отримати компенсацію. Кіліана навіть не взяли в командне передсезонне турне.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?