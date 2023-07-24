Конфликт между французским нападающим и парижанами затягивается, а это подталкивает европейские клубы к активным действиям. ПСЖ готов рассматривать любые предложения, если Килиан Мбаппе согласится на переход этим летом.

Мбаппе может стать самым дорогим игроком мира – ПСЖ получил рекордное предложение из Саудовской Аравии

Как информирует L'eEquipe, между представителями Барселоны и парижанами запланирован телефонный разговор, чтобы обсудить ситуацию вокруг француза. Каталонцы попытаются предложить ПСЖ нескольких своих игроков в обмен на Килиана Мбаппе, поскольку их финансовые возможности очень ограничены.

Ранее сообщалось, что Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Саудовская Аравия проявляли интерес к французу. Впрочем, Реал считается главным фаворитом в борьбе за Мбаппе. Килиан не изменил своего мнения, он собирается покинуть Париж летом следующего года, когда закончится его контракт.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?