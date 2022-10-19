Нова угода лівого захисника збірної Іспанії з левантійцями розрахована до літа 2027 року, інформує офіційний сайт "кажанів".

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Попередній контракт захисника був чинний до літа 2023-го – відповідно, на правах вільного агента капітан клуб не покине. Ця новина неабияк засмутить Барселону. Директор "блаугранас" Матеу Алемані влітку 2023-го хотів підписав Гайю на правах вільного агента. У каталонському клубі капітан Валенсії мав замінити Жорді Альбу. Тепер Барсі потрібно або платити, або шукати інші кандидатури.

Гайя є вихованцем Валенсії та перебуває в системі клубу з 11-ти років. Доріс до статусу капітана команди та гравця збірної Іспанії (18 поєдинків, 3 голи). У складі левантійців виграв Кубок Іспанії 2018/19.

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