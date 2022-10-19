Новое соглашение левого защитника сборной Испании с левантийцами рассчитано до лета 2027 года, информирует официальный сайт "летучих мышей".

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Предыдущий контракт защитника действовал до лета 2023-го – соответственно, на правах свободного агента капитан клуб не покинет. Эта новость изрядно огорчит Барселону. Директор "блаугранас" Матеу Алемани летом 2023-го хотел подписать Гайю на правах свободного агента. В каталонском клубе капитан Валенсии должен был заменить Жорди Альбу. Теперь Барсе нужно или платить, или искать другие кандидатуры.

Гайя является воспитанником Валенсии и находится в системе клуба с 11-ти лет. Дорос до статуса капитана команды и игрока сборной Испании (18 поединков, 3 гола). В составе левантийцев выиграл Кубок Испании 2018/19.

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