Барселона розпрощалася зі спортивним директором – він підписував Лєвандовскі
Хорді Кройф покине посаду спортивного директора Барселони після закінчення сезону.
Як інформує офіційний сайт "блаугранас", Кройф звільнить свою посаду, тому що хоче зайнятися новими професійними проектами. Його контракт офіційно завершиться 30 червня.
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Раніше головний тренер Барселони Хаві наполягав на тому, щоб клуб зробив усе можливе, щоб продовжити угоду з Хорді. Але нідерландський фахівець твердо вирішив покинути клуб.
Одним із головних досягнень Хорді на посаді спортивного директора Барселони стало підписання Роберта Лєвандовскі в статусі вільного агента. Також чемпіонський титул сезону 2022/23 є частиною його заслуги.
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