Як інформує офіційний сайт "блаугранас", Кройф звільнить свою посаду, тому що хоче зайнятися новими професійними проектами. Його контракт офіційно завершиться 30 червня.

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Раніше головний тренер Барселони Хаві наполягав на тому, щоб клуб зробив усе можливе, щоб продовжити угоду з Хорді. Але нідерландський фахівець твердо вирішив покинути клуб.

Одним із головних досягнень Хорді на посаді спортивного директора Барселони стало підписання Роберта Лєвандовскі в статусі вільного агента. Також чемпіонський титул сезону 2022/23 є частиною його заслуги.

Барселона виграла Ла Лігу, знищивши Еспаньйол – фанати вигнали команду Хаві з поля після здобуття 27-го чемпіонства