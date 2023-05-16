Как информирует официальный сайт "блаугранас", Кройф освободит свой пост, потому что хочет заняться новыми профессиональными проектами. Его контракт официально завершится 30 июня.

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Ранее главный тренер Барселоны Хави настаивал на том, чтобы клуб сделал все возможное, чтобы продлить соглашение с Хорди. Но нидерландский специалист твердо решил покинуть клуб.

Одним из главных достижений Хорди в должности спортивного директора Барселоны стало подписание Роберта Левандовски в статусе свободного агента. Также чемпионский титул сезона 2022/23 является частью его заслуги.

Барселона выиграла Ла Лигу, уничтожив Эспаньол – фанаты выгнали команду Хави с поля после завоевания 27-го чемпионства.